Gradúan a 58 dirigentes Fuerza del Pueblo en Justicia Electoral

El presidente del TSE, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, entregó los certificados este 21 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) graduó a 58 dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo que completaron el Diplomado en Justicia Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos de los actores políticos sobre la jurisdicción contenciosa electoral y los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del TSE núm. 39-25.

Durante el acto de graduación, el presidente del TSE, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, afirmó que la formación continua constituye un compromiso esencial de la alta corte para contribuir al fortalecimiento de la democracia dominicana.

“El Tribunal Superior Electoral, como Tribunal de la Democracia, mantiene el compromiso permanente de promover la capacitación en el ámbito de su competencia para fortalecer el Estado de derecho y el bienestar del país”, expresó.

Destacó que el diplomado combinó clases teóricas y prácticas, permitiendo a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio de sus funciones dentro de sus organizaciones políticas.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El programa académico se impartió durante dos meses en modalidad presencial y virtual, con 13 encuentros enfocados en los principios, normas y procedimientos que rigen la justicia electoral.

Entre los temas abordados figuraron los medios de impugnación ante los órganos contenciosos electorales, recursos de apelación, planificación de procesos electorales, procedimientos constitucionales en materia electoral, derecho penal y administrativo electoral, análisis de jurisprudencia, elaboración de sentencias y justicia electoral con enfoque inclusivo y de género.

El diplomado fue coordinado académicamente por el magistrado Freddy Ángel Castro, juez suplente del TSE, y desarrollado por el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED).

El Tribunal informó que esta iniciativa continuará con otras organizaciones políticas que han manifestado interés en capacitar a sus dirigentes en materia de justicia electoral, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y democrático.

an/am