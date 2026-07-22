TSE declara firme nulidad VII convención Partido Humanista

Eléxido Paula, presidente Ad Vitam del PHD PHD, calificó este 21 de julio del 2026 la sentencia como una victoria de la institucionalidad.

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SANTO DOMINGO.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible el recurso de revisión presentado por la Comisión Electoral de la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), junto a Ramón Emilio Goris y otros recurrentes.

De esta forma deja firme la sentencia que anuló esa convención por violaciones a los Estatutos y a las normas sobre democracia interna de los partidos políticos.

Con esta decisión, el TSE ratifica la nulidad de la VII Convención Nacional Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2025, y mantiene la orden de realizar un nuevo proceso conforme a los Estatutos del PHD, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y los principios democráticos que deben regir las organizaciones políticas.

De acuerdo con un comunicado, el fallo constituye un precedente en favor de la institucionalidad partidaria, al reafirmar que los procesos internos deben desarrollarse con transparencia, respeto al padrón válido y estricto cumplimiento de las normas.

DIRIGENTES DESTACAN DECISIÓN

El presidente Ad Vitam del PHD, Eléxido Paula Liranzo, y el secretario nacional de Organización y aspirante a la presidencia del partido, Julián Burgos, calificaron la sentencia como una victoria de la institucionalidad, el respeto a los Estatutos y la democracia interna.

Sostuvieron que la decisión deja claro que ningún interés particular puede prevalecer sobre las normas que regulan la vida partidaria y exhortaron a la militancia a trabajar unida para fortalecer la organización.

Los dirigentes afirmaron que el fallo fortalece la confianza de los militantes en la justicia electoral y en los mecanismos institucionales para garantizar los derechos políticos.

Asimismo, llamaron a iniciar una nueva etapa de reorganización y fortalecimiento del Partido Humanista Dominicano, sustentada en el respeto a los Estatutos, la legalidad y la voluntad legítima de sus miembros.

an/am