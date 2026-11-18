La reunión entre Trump, Sheinbaum y Carney se desarrolló este miércoles antes del inicio formal de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en China.

SHENZHEN, China.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles reuniones bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, antes del inicio formal de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en China.

Los encuentros tuvieron lugar en el hotel donde se hospeda el mandatario estadounidense durante su visita de dos días a Shenzhen, en un contexto marcado por las negociaciones comerciales y las tensiones arancelarias entre Washington, México y Canadá.

NEGOCIACIONES DEL T-MEC

Sheinbaum calificó de positiva su reunión con Trump, en la que participaron los cancilleres y responsables económicos de ambos países. La mandataria informó que las conversaciones comerciales están «muy avanzadas», luego de 56 reuniones técnicas entre representantes mexicanos y estadounidenses.

Explicó que durante el encuentro, de aproximadamente 20 minutos, se presentaron los avances de las negociaciones, cuyo objetivo es reducir los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y sector automotriz, así como alcanzar acuerdos en el marco de la revisión del tratado comercial T-MEC.

Sheinbaum anunció que volverá a reunirse con Trump durante la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida.

TRUMP Y CARNEY ABORDAN TENSIONES COMERCIALES

Por su parte, Carney sostuvo una reunión de unos 20 minutos con Trump, en medio de las diferencias provocadas por los aranceles estadounidenses, las represalias comerciales de Ottawa y las declaraciones del presidente sobre una eventual anexión de Canadá.

La oficina del primer ministro canadiense informó que ambos abordaron los esfuerzos para alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que respete la soberanía, la cultura y las lenguas de Canadá.

COOPERACIÓN MIGRATORIA

México y Estados Unidos también plantearon la posibilidad de celebrar una cumbre de autoridades migratorias para coordinar la atención de los flujos procedentes de Centroamérica.

La secretaria de Gobernación mexicana, Rosa Icela Rodríguez, informó que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre las caravanas migrantes, las repatriaciones y la asistencia humanitaria.

México también propuso fortalecer los programas de desarrollo en los países de origen para reducir la migración irregular.

Trump, Sheinbaum y Carney coincidieron posteriormente en la fotografía oficial de los líderes de APEC y en una cena ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping.

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