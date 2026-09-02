Donald Trump sugiere poner su nombre al estrecho de Ormuz

WWASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso este miércoles en Truth Social renombrar el estrecho de Ormuz como ‘estrecho Trump’.
«Ahora que está bajo control de EE.UU., ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho Trump???», escribió el mandatario. Añadió que «sería ‘más caliente’ que nunca», al igual que Estados Unidos.
En agosto, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el principal órgano de seguridad del país, publicó un mensaje en las redes sociales en el que expuso con ironía el deseo de EE.UU. de poseer el estrecho de Ormuz pese a la distancia y a su incapacidad de controlarlo.
«La brecha entre la incapacidad de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y su pretensión de poseerlo es mayor que la distancia de 7.000 millas entre Washington y el propio estrecho. Bienvenidos al orden posestadounidense en el golfo Pérsico», reza la publicación de Rezai en X, agregando que «algunos sueños están demasiado lejos de la realidad».
Irán ha insistido en repetidas ocasiones que el estrecho sigue cerrado, pese a las afirmaciones de las autoridades estadounidenses, y advirtió que no se reabrirá hasta que EE.UU. «corrija su comportamiento». También aclaró que más del 50 % de la costa del golfo Pérsico pertenece a la República Islámica y que, por tanto, le corresponde gestionar el paso marítimo. Además, ha reiterado su voluntad para poner fin a la guerra y su oposición a los «belicistas».
No es la primera vez que Trump cambia el nombre de accidentes geográficos. Anteriormente, firmó una orden ejecutiva para renombrar oficialmente el lago Ontario, que en adelante será conocido en EE.UU. como ‘lago América’. En 2025, ordenó que el Gobierno estadounidense utilizara la denominación ‘golfo de América’ para referirse al golfo de México.
Ese presidente esta de psiquiatria
Señores señores, ya Estados Unidos tiene el 65 por ciento del petróleo de Venezuela mediante un contrato por 25 años, ya lo saben.
Eso es lo que me gusta de Trump, que con sus ocurrencias pone de vuelta y media a los azarosos comunistas que en este chat opinan sandeces.
Es de amarrar que está ese tipo y los estadounidenses no se dan cuenta. Nos vamos a joder todos si esto sigue así.
QUE VAYA Y PONGA CERCAS
Acaso necesitan mas prueba del «mental status » de este narcisista?
Simpatizo con el partido republicano y el presidente Donald Trump por la defensa férrea de los valores patrios,familiares,religiosos,de libertad,más no de libertinaje como el partido democrata PERO tambien reconozco la capacidad mediática del presidente para crear noticias y ser tendencia las cuales en ocaciones caen dentro de la comedia,del circo de la burla y en mi opinión NO LE SUMA.
Esto está del caraca!!!!! Repitelo otra vez, como eh, que, que, no no no…. Tu ta relajando, en serio. Oh 😥 mi Dios!!! Y adonde vamos a parar.
Ahora este loco estupido quieres ponerte el nombre que el le da la gana a todo lo que hay en el mundo,que vaya a china a cambiarle el nombre a la muralla haber como le va .la suerte es que nada dura para siempre.
DUDO MUCHO QUE LO TENGA ESTRECHO, SE LE NOTA QUE LO TIENE BIEN ANCHO … 😂😂
Se le podría ocurrir nombrar la Vía Láctea como la Avenida Trump.