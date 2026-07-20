Trump garantiza Netanyahu no será arrestado en su visita a EU

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia» mientras se encuentre en suelo estadounidense durante su visita prevista en septiembre a la Asamblea General de Naciones Unidas.

«Benjamin Netanyahu no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos. Es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán, en la que recientemente han matado a 52.000 manifestantes inocentes y que se ha pasado los últimos 47 años matando a militares estadounidenses y a otras personas», indicó en redes sociales.

Añadió que «los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que han llevado a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes», cuestión que dijo debió abordarse hace años por presidentes anteriores.

RESPUESTA A MAMDANI

Trump responde así al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó en una entrevista con ‘The New York Times’ que tiene intención de hacer todo lo que «le permita la ley de la ciudad de Nueva York» para detener a Netanyahu si pisa la ciudad.

Mamdani, que dijo que el asunto está siendo «discutido» por sus asesores legales, calificó a Netanyahu de «criminal de guerra» al estar imputado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por sus acciones contra la Franja de Gaza.

LO ACUSA DE INCITAR AL ODIO

El Gobierno israelí acusó a Mamdani de incitar al odio y de «fracasar» en sus responsabilidades como alcalde, en palabras del embajador ante la ONU, Danny Danon, quien garantizó que Netanyahu acudirá a la Asamblea y regresará a Israel sin impedimentos.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad por la ofensiva en Gaza. Estados Unidos e Israel no forman parte de la corte ni reconocen sus decisiones, aunque el hecho de no reconocer su jurisdicción no impide que individuos sean imputados o investigados.

ONG propalestinas, como la Fundación Hind Rajab, sostienen que EE.UU. incorporó parcialmente delitos del Estatuto de Roma en sus leyes nacionales y es parte del Cuarto Convenio de Ginebra, que obliga a los Estados Parte a buscar a los presuntos responsables de infracciones graves y llevarlos ante sus tribunales, independientemente de su nacionalidad.