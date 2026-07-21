Taveras ve necesidad fortalecer gestión integral residuos sólidos

Taveras Guzmán dijo este 20 de julio del 2026 que el país requiere nuevas infraestructuras para el manejo adecuado de los residuos.

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SANTO DOMINGO.– El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, resaltó la necesidad de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en República Dominicana.

Pero advirtió que cualquier proyecto de relleno sanitario debe cumplir con estrictos criterios ambientales, técnicos y contar con la participación de las comunidades involucradas.

Al referirse al proyecto previsto en la comunidad El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, municipio Pedro Brand, el legislador señaló que el país requiere nuevas infraestructuras para el manejo adecuado de los desechos, pero estas deben garantizar la protección de los recursos naturales y la seguridad de las poblaciones cercanas.

Taveras solicitó al Senado de la República la creación de una comisión especial que realice una visita de campo a El Aguacate, con el objetivo de escuchar a los comunitarios, conocer el alcance del proyecto y verificar las condiciones ambientales de la zona.

PREOCUPACIÓN POR FUENTES HÍDRICAS

El senador afirmó que esta acción contribuiría a un proceso más transparente y objetivo, basado en criterios técnicos, además de fortalecer el diálogo entre las autoridades y los residentes antes de tomar una decisión definitiva.

Taveras explicó que las inquietudes de los comunitarios están relacionadas con posibles afectaciones a arroyos, manantiales y otras fuentes de agua que conectan con el río Isabela, por lo que cualquier impacto ambiental podría tener repercusiones más allá de La Cuaba.

Recordó que durante más de cuatro años los residentes de El Aguacate han expresado pacíficamente sus preocupaciones, aclarando que no rechazan las soluciones para el manejo de residuos sólidos, sino que solicitan evaluaciones rigurosas sobre la ubicación del proyecto y sus posibles efectos ambientales.

an/am