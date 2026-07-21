Stefano Mazzoli conquista el Corales Puntacana de Golf 2026

Francesca Rainieri, Stefano Mazzoli y Paola Rainieri en la ceremonia de premiación al campeón del Corales Puntacana Championship 2026

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PUNTA CANA, La Altagracia.– El golfista italiano Stefano Mazzoli se proclamó campeón del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event 2026, al finalizar con un acumulado de 20 golpes bajo par (268), consiguiendo así la victoria más importante de su carrera y su primer título en el PGA TOUR.

Mazzoli firmó una brillante ronda final de ocho birdies y dos bogeys para superar en los últimos instantes al inglés Todd Clements, líder del torneo durante las tres primeras jornadas. El desenlace estuvo cargado de emoción cuando el italiano embocó un decisivo birdie en el hoyo 18, ante cientos de aficionados congregados alrededor del green y en los skyboxes del campo Corales.

Con este triunfo, Mazzoli asegura su tarjeta del PGA TOUR hasta 2028, además de sumar 300 puntos de la FedEx Cup, 585 puntos en la clasificación Race to Dubai del DP World Tour y un premio de US$720,000.

El italiano, que compite actualmente en el Asian Tour y el DP World Tour, cuenta entre sus principales logros el Campeonato Europeo Amateur de 2015, el subcampeonato del Open de Portugal 2024 en el Challenge Tour y la distinción de Novato del Año del Asian Tour en 2024.

En la clasificación final, Gordon Sargent y Todd Clements compartieron el segundo lugar con 19 bajo par, mientras que los estadounidenses Will Gordon y Ben James finalizaron empatados en la cuarta posición con -18.

Entre los anteriores campeones del torneo que lograron superar el corte, Joel Dahmen (2021) concluyó en el puesto 24 con -12; Garrick Higgo (2025) terminó en la posición 48 con -8; y Chad Ramey (2022) ocupó el lugar 62 con -7.

Los únicos latinoamericanos que avanzaron al fin de semana fueron el colombiano Camilo Villegas, quien finalizó en el puesto 48 con -8, y el argentino Alejandro Tosti, ubicado en la casilla 69 con -1.

Ceremonia de premiación

Como es tradición, la premiación se realizó en el green del hoyo 18, donde miles de aficionados celebraron junto al nuevo “Rey de Corales”.

El trofeo, acompañado de la tradicional chacabana blanca y el sombrero distintivo del torneo, fue entregado por Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Puntacana, y Francesca Rainieri, Chief Financial Officer (CFO), junto a los responsables de logística del evento.

Los organizadores destacaron que el torneo alcanza más de 4.8 mil millones de impresiones en medios digitales e impresos en 153 países y llega a 3.4 millones de televidentes en Estados Unidos.

Asimismo, se anunció que la próxima edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event se celebrará del 12 al 18 de julio de 2027 en el campo Corales de Puntacana Resort.

Un escenario de clase mundial

Diseñado por el reconocido arquitecto Tom Fazio e inaugurado en 2010, el campo Corales cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar Caribe. Su tramo final, conocido como el “Codo del Diablo”, es considerado uno de los cierres más espectaculares y desafiantes del golf profesional.

El Corales Puntacana Championship es el primer y único evento oficial del PGA TOUR celebrado en la República Dominicana, consolidándose como uno de los principales acontecimientos deportivos del Caribe.

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