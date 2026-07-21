Del bosque al Centro Olímpico en Dominicana: El vuelo de Colí

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SANTO DOMINGO, 21 jul (Prensa Latina) Antes de convertirse en la mascota de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el barrancolí ya era un símbolo de La Española.

Durante siglos habitó bosques, cafetales y senderos rurales de la isla, donde su pequeño cuerpo de colores vivos y su particular canto forman parte del paisaje natural del Caribe.

Ahora, bajo el nombre de Colí, emprende un vuelo diferente: acompañará a atletas de 37 países y territorios durante la cita regional que reunirá en Santo Domingo a más de seis mil competidores del 24 de julio al 8 de agosto.

La contracción del nombre de esta ave endémica convirtió a la mascota de los Juegos en un personaje cercano, pero sin perder el vínculo con la especie que representa. Su elección fue una mirada hacia la identidad.

El barrancolí (Todus subulatus) mide apenas entre 11 y 12 centímetros y pesa alrededor de seis gramos, pero posee una de las características más valiosas de la naturaleza: solo existe en la isla que comparten República Dominicana y Haití.

SUS COLORES Y FORMA DE VIDA

Su plumaje reúne algunos de los colores más representativos del trópico. El verde de su espalda se mezcla con la vegetación, la garganta roja resalta entre las ramas y pequeños tonos azules completan una apariencia que lo convierte en una de las aves más llamativas del Caribe.

Sin embargo, su singularidad no está solo en su aspecto. A diferencia de muchas especies que construyen sus nidos sobre los árboles, el barrancolí excava túneles en barrancos y taludes de tierra para proteger sus crías.

Con paciencia y constancia, la pareja trabaja hasta crear una pequeña cavidad donde continuará el ciclo de la vida.

Esa forma de construir su refugio también dio origen al nombre con el que generaciones de dominicanos aprendieron a reconocerlo.

oda/mpv