Diputada defiende a médicos y odontólogos ante Código Penal

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SANTO DOMINGO.– La diputada de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Santo Domingo, Tayluma Calderón, expresó su respaldo a las preocupaciones planteadas por el Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otros profesionales de la salud sobre algunos artículos del nuevo Código Penal.

La legisladora señaló que los gremios han solicitado modificaciones a los artículos 104 y 354. Explicó que el artículo 104, relacionado con daños por aplicación de sustancias químicas, no contempla una exclusión de responsabilidad para médicos y odontólogos que utilizan anestésicos locales y otros procedimientos propios de su práctica diaria.

“Es penoso que no se haya eximido de penalidad a los médicos y odontólogos, quienes trabajan diariamente aplicando sustancias necesarias para la atención de los pacientes”, afirmó.

PIDE TOMAR EN CUENTA LA INCERTIDUMBRE CLÍNICA

Sobre el artículo 354, Calderón reconoció que recibió modificaciones, pero consideró que debió especificarse que los diagnósticos pueden variar y que las enfermedades pueden evolucionar de forma distinta en cada paciente.

La congresista, quien también es odontóloga, sostuvo que la práctica médica constituye una actividad científica, técnica y ética marcada por la incertidumbre clínica. Explicó que factores como la variabilidad biológica de los pacientes y los riesgos inherentes a los procedimientos impiden garantizar resultados absolutos.

Calderón advirtió que una excesiva penalización del ejercicio médico podría afectar la relación entre profesionales y pacientes, al generar temor al momento de tomar decisiones clínicas.

No obstante, valoró la aprobación del nuevo Código Penal, al considerar que moderniza una legislación con más de 140 años de vigencia. Destacó que la pieza incorpora importantes cambios impulsados por el Congreso Nacional para responder a las necesidades actuales de la sociedad dominicana.

an/am