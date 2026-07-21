Moreta ve compromiso nacional los Juegos Centroamericanos

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Luis Acosta Moreta.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, afirmó que la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe representa un compromiso de todo el pueblo dominicano, por lo que las autoridades deben garantizar una organización eficiente y una atención de calidad a los visitantes.

Sostuvo que el éxito del evento es una meta nacional impulsada por el presidente Luis Abinader, con el respaldo de la ciudadanía, y consideró indispensable ofrecer las mejores condiciones a atletas, delegaciones y turistas.

GARANTIZAR SERVICIOS BÁSICOS

Moreta señaló que en la Villa Olímpica deben asegurarse la comodidad, la seguridad y el funcionamiento permanente de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable, aire acondicionado y transporte.

Indicó que las instituciones responsables del sistema energético tienen el reto de evitar interrupciones eléctricas que puedan afectar el desarrollo de las competencias o la estancia de los atletas.

Asimismo, enfatizó que el suministro de agua potable debe mantenerse de manera continua para garantizar la higiene, el funcionamiento de las instalaciones sanitarias y la limpieza general de las áreas deportivas y de alojamiento.

En materia de seguridad, Acosta Moreta planteó el despliegue de militares y agentes policiales para garantizar el orden en la Villa Olímpica, las rutas oficiales y los escenarios de competencia.

A su juicio, la coordinación efectiva de estos servicios será determinante para proyectar una imagen positiva de República Dominicana y asegurar el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

an/am

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