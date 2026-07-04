Trump: Europa permite entrada de criminales del Tercer Mundo

WASHINGTON 4 Jul.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afeado este sábado a los líderes europeos que hayan permitido la entrada a sus países de lo que ha denominado «criminales del Tercer Mundo» en referencia a los inmigrantes llegados a estos países.

«Europa está aprendiendo que cuando dejas entrar a criminales del Tercer Mundo, te conviertes en un país del Tercer Mundo», ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

«Pasa rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Yo fui elegido justo a tiempo!», ha destacado en referencia a su política de cierre de fronteras a la inmigración.

En un mensaje anterior ha cargado de nuevo contra la oposición demócrata. «¿Alguna vez habéis visto a un demócrata feliz?», ha planteado utilizando la palabra ‘dumocrat’, que junta las palabras demócrata y tonto, ‘dumb’.