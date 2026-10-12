Trump: «entre Ucrania y Rusia hay acuerdo, lo he dicho yo»

Trump asegura que la tregua energética entre Rusia y Ucrania está vigente pese al silencio de Moscú.

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la tregua energética entre Rusia y Ucrania está en vigor, pese a que el Kremlin no ha confirmado oficialmente su posición sobre el acuerdo anunciado por el mandatario estadounidense el domingo.

«Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo», respondió Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca, al ser consultado sobre el supuesto compromiso de ambos países de suspender los ataques contra sus infraestructuras energéticas.

Preguntado sobre la posibilidad de que Rusia haya violado la tregua, el gobernante republicano afirmó que no tenía constancia de ello.

«Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra ridícula», agregó, en referencia al conflicto armado que enfrenta a ambos países desde febrero de 2022.

MOSCÚ NO CONFIRMA EL ACUERDO

El anuncio de Trump ha generado incertidumbre, debido a que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó con sorpresa, aunque manifestó su disposición a considerar un alto el fuego energético.

Por su parte, el Kremlin ha evitado aclarar su posición sobre la propuesta, mientras persisten las informaciones sobre ataques contra instalaciones energéticas en medio de las gestiones para detener las hostilidades.

La incertidumbre sobre el alcance de la tregua se mantiene después de que se informara de un ataque ruso contra un objetivo energético ucraniano tras el anuncio del mandatario estadounidense.

TRUMP PRESIONA A ZELENSKI PARA NEGOCIAR

El presidente estadounidense volvió a cuestionar la disposición de Zelenski a negociar el fin de la guerra y sostuvo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, parece más interesado en alcanzar un acuerdo de paz.

«Creo que lo que sucede es que él quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que lograr que Zelenski también quiera llegar a un acuerdo», afirmó Trump.

El sábado, el mandatario también criticó los ataques ucranianos contra refinerías rusas, en un contexto de encarecimiento del diésel a nivel internacional.

Además, Washington autorizó hasta abril determinadas operaciones rusas relacionadas con el diésel, sujetas a sanciones desde el inicio de la invasión, con el propósito de contribuir a contener el aumento de los precios.

Trump también elevó la presión política sobre el gobernante ucraniano al declarar que «ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente», en medio de sus esfuerzos por impulsar negociaciones para poner fin al conflicto.

an/am