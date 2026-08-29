Trump dice es «seis veces más popular» Lincoln o Washington

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los sondeos demuestran que es “seis veces más popular” que los expresidentes Abraham Lincoln y George Washington, luego de que el analista de datos de CNN, Harry Enten, difundiera los resultados de una encuesta sobre los presidentes republicanos más admirados.

Trump hizo la afirmación en una publicación en su red Truth Social, en la que elogió a Enten por presentar los resultados del sondeo y cuestionó, al mismo tiempo, la cobertura de CNN.

“Donald J. Trump es seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, los datos de la encuesta citados por Enten no establecen que Trump sea seis veces más popular que Lincoln o Washington entre todos los estadounidenses. El estudio, realizado por la Universidad Elon, preguntó específicamente a votantes republicanos cuál presidente admiran más.

EL SONDEO EXPLICA REPUBLICANOS LE DAN 53%

Según los resultados, el 53 % de los republicanos consultados señaló a Trump, frente al 18 % que eligió a Ronald Reagan y el 8 % que mencionó a Abraham Lincoln.

Enten destacó que los resultados reflejan el fuerte respaldo que Trump mantiene dentro del Partido Republicano, donde supera ampliamente a otros presidentes de esa formación política.

La afirmación de Trump se produjo después de que el mandatario también difundiera recientemente su propia clasificación de presidentes estadounidenses, en la que se colocó en una categoría denominada “The Greatest” (El más grande), mientras ubicó a Lincoln, Washington y Franklin D. Roosevelt, entre otros, en el grupo de los considerados “grandes”.

La encuesta ha generado atención debido a que refleja la fortaleza de Trump entre los republicanos, aunque sus resultados no pueden interpretarse como una medición de popularidad general entre la población estadounidense ni como una comparación directa con todos los presidentes de la historia.

Trump ha utilizado con frecuencia los resultados de encuestas favorables para defender su liderazgo político y cuestionar a los medios de comunicación que publican mediciones menos favorables a su gestión.

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