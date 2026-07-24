Trump anuncia investigación a UE por las multas a Google

WASHINGTON, 24 de julio.- Estados Unidos iniciará una investigación formal sobre las prácticas comerciales de la Unión Europea, anunció el viernes el presidente estadounidense Donald Trump, acusando al bloque de imponer injustamente multas multimillonarias a Google, Apple y otras empresas tecnológicas estadounidenses.

La Comisión Europea aseguró el viernes que quiere abrir un diálogo con Estados Unidos para rebajar la tensión después de que el Ejecutivo comunitario sancionara el jueves a Google por su dominio en el mercado digital de la UE, lo que provocó una airada reacción en Washington.

El representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó que la multa de la UE pone en peligro el diálogo entre las dos orillas del Atlántico sobre regulación digital, así como el acuerdo comercial que Estados Unidos y la UE alcanzaron el año pasado tras duras negociaciones.

La Administración Trump ha criticado de forma constante las normas digitales de la UE, acusando a Bruselas de imponer barreras no arancelarias a las empresas estadounidenses y de apuntar de manera desproporcionada contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

Sin embargo, la principal portavoz de la Comisión, Paula Pinho, señaló el viernes que Estados Unidos ha dejado la puerta abierta a nuevas conversaciones. «Hay una llamada al diálogo que asumimos plenamente», afirmó, y añadió que Bruselas se implicará asegurándose de preservar la «autonomía» regulatoria de la UE.

«LA UE SOCAVA EL DIÁLOGO»

A comienzos de esta semana, 25 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que pedían una investigación en Estados Unidos sobre las prácticas comerciales de la UE antes de la esperada multa contra Google.

La multa se anunció finalmente el jueves, sancionando al gigante tecnológico con 890 millones de euros en virtud de la Ley de Mercados Digitales de la UE, que Washington ha criticado sin tregua durante el último año, junto con la Ley de Servicios Digitales, una norma europea que apunta al contenido ilegal en las grandes plataformas en línea.

«Estamos intentando resolver nuestras preocupaciones respecto a la Ley de Mercados Digitales de la UE y otras medidas mediante un diálogo responsable y constructivo», afirmó Greer en un comunicado tras conocerse la multa. «Las acciones recientes de la UE socavan estos esfuerzos y suponen un riesgo real para la continuidad de la estabilidad transatlántica en materia comercial», añadió.

El eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, responsable de comercio en el Parlamento Europeo, declaró a ‘Euronews’ que temía una nueva escalada en las relaciones transatlánticas y espera medidas adicionales por parte de Estados Unidos.

Este eurodiputado estuvo en primera línea de las negociaciones para aplicar el acuerdo entre la UE y Estados Unidos alcanzado en julio de 2025 por Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras semanas de disputas comerciales. Sin embargo, pese a ese acuerdo, los responsables europeos siguen considerando volátiles las relaciones transatlánticas.

El jueves, la Casa Blanca anunció un nuevo régimen arancelario dirigido contra sus socios comerciales, incluida la UE, a raíz de denuncias de trabajo forzado. Pese a insistir en que cuenta con normas estrictas para combatir los productos fabricados con trabajo forzado, Bruselas optó por no responder con represalias y alegó que los nuevos aranceles respetan el límite del 15% sobre los bienes europeos fijado en el acuerdo comercial.