Trump admite que la guerra motivó derrota republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con reporteros este jueves en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

WASHINGTON, 4 de noviembre (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este miércoles que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles.

Sin embargo, dijo que si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él «es, en gran medida, cierto», porque el conflicto «provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina».

«Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear», añadió el republicano, que el pasado 28 de febrero dio la orden de llevar a cabo ataques conjuntos con Israel que dieron pie a un conflicto que ha minado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y sigue abierto ocho meses después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también declaró que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político (‘impeachment’) en su contra porque, opinó, esto «destruiría» al Partido Demócrata.

«Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia», declaró Trump , durante un acto en el que mostró los avances de obras de remodelación que se realizan en la Casa Blanca.

Descarta la destitución de Hegseth

Trump defendió la labor de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y descartó que esté pensando en destituirlo, una posibilidad que recogen informaciones publicadas un día después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato ante el creciente descontento por la guerra de Irán.

«No, creo que está haciendo un muy buen trabajo», respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca por las informaciones de la cadena CBS News, que apuntan a que el presidente ha estado hablando con sus asesores sobre la continuidad de Hegseth, que está en el punto de mira de los demócratas para un posible juicio político.

A Trump también se le preguntó por las informaciones que apuntan a que Hegseth podría acabar ocupando el escaño que dejará libre la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, que ayer se impuso en las elecciones para gobernador de ese estado.

Defiende las obras de la Casa Blanca

Durante el acto, que no figuraba en su agenda, Trump agradeció la labor de los trabajadores y aseguró que el nuevo espacio será «no solo el más grande, sino el salón de baile más bonito».

La oposición ha criticado reiteradamente al presidente durante la campaña por centrarse más en sus reformas en Washington que en las preocupaciones reales de los ciudadanos.

«Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta», dijo.

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