Tribunal ordena fusionar casos contra Guerrero y Calderón

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este miércoles la fusión de los expedientes del exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exsenador Rafael Calderón acusados, junto a otras personas, de apropiarse supuestamente de 19,000 millones de pesos a través de una estructura corrupción administrativa.
APERTURA A JUICIO CONTRA 35 DE LOS 40 IMPUTADOS
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente de la operación Calamar, entre ellos, contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward
El excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una «errónea apreciación» de varias pruebas, apuntó el Ministerio Público.
El Ministerio Público acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos a través de una supuesta estructura de corrupción administrativa.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez.
an/am