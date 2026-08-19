LIBANO: Casi 4.350 personas han muerto por ofensiva Israel

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DAMASCO 19 Ago.- El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este miércoles de que casi 4.350 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco del incremento de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad ha detallado que el balance de muertos asciende a 4.348 personas, entre ellos 135 trabajadores sanitarios, mientras que ya son 12.307 los heridos, incluidos 410 profesionales de la salud.

La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en las gobernaciones de Líbano Sur, Monte Líbano y de Nabatiyé, así como en la capital, Beirut, si bien también hay fallecidos en las gobernaciones de Baalbek-Hermel y de la Becá.

Asimismo, un total de 130 personas han muerto en ambulancias, la mayoría de ellos trabajadores de la salud. Las autoridades también han informado de que hay 17 hospitales con daños por los ataques, mientras que tres permanecen cerrados en el contexto de la ofensiva.

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, el Ejército de Israel ha continuado sus ataques, principalmente en el sur del país, alegando que existe infraestructura de Hezbolá que pone en riesgo a sus tropas. Este mismo miércoles, ha llevado a cabo bombardeos en zonas del distrito de Nabatiyé.

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