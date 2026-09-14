Tri Cap Cana celebra década con más de 350 atletas en Cap Cana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CAP CANA, República Dominicana.- Más de 350 atletas participaron en la décima edición de Tri Cap Cana, una jornada deportiva que combinó natación, ciclismo y carrera pedestre y que tuvo como principal novedad el estreno de El Lago como punto de partida de la competencia.

La prueba presentó un renovado circuito que puso a prueba la resistencia, velocidad y estrategia de los participantes, al tiempo que permitió recorrer algunos de los escenarios más representativos de Cap Cana. El segmento de natación se desarrolló en las aguas de El Lago, mientras el ciclismo llevó a los competidores nuevamente por el emblemático Farallón de Cap Cana y la carrera pedestre atravesó diferentes áreas de la Ciudad Destino hasta la línea de meta.

UNA DÉCADA DE TRI CAP CANA

El nuevo escenario para la natación incorporó un componente distintivo a la décima edición, con un circuito rodeado de naturaleza que dio inicio a una jornada marcada por el esfuerzo y la competencia en las diferentes disciplinas.

“Llegar a la décima edición de Tri Cap Cana nos permite mirar con orgullo lo que se ha construido durante estos años y, al mismo tiempo, continuar evolucionando. El deporte forma parte de la experiencia que queremos ofrecer dentro de Cap Cana y eventos como este contribuyen a fortalecer el turismo deportivo, promover estilos de vida activos y generar espacios de encuentro para las familias”, destacó Rosanna Peláez, CEO de MOVE, entidad organizadora.

Durante sus diez ediciones, Tri Cap Cana ha reunido a atletas nacionales e internacionales en modalidades de triatlón, duatlón y carreras pedestres, convirtiéndose en una competencia abierta a participantes de distintos niveles y edades.

LOS CAMPEONES DE LA DÉCIMA EDICIÓN

En el Triatlón Sprint masculino, Jorge Emanuel Alemanez Martínez conquistó el primer lugar, seguido por Alian González y Richard De Jesu Ángeles Arias. En femenino, Isabel Rodríguez Silverio ocupó la primera posición, escoltada por Dasha Mendoza y Lia Campusano.

En el Triatlón Olímpico masculino, David Ballesta García se impuso, con Miguel Llodra en segundo lugar y Ezequiel Rodríguez en tercero. En la rama femenina, Leslie Amat Álvarez ganó la prueba, seguida por Brenda Schaupp y Natalia Salafranca.

En el Triatlón Olímpico Relevo, el equipo encabezado por Elieser Grullón logró el primer lugar, mientras que los conjuntos de Alexbry Fernández y Ronmell Morel completaron las principales posiciones.

TAMBIÉN DESTACAN EN DUATLÓN Y CARRERAS

Gabriel Fajardo Fajardo Araujo ganó el Duatlón Olímpico masculino, seguido por Jonathan Collad Paulino y Eleazar Tomas Disla Mayi. En femenino, Isabella Suárez ocupó la primera posición, seguida por Lucía Guzmán Hernández.

En la carrera 5K masculina, Juan Andrés Zamudio Acosta cruzó primero la meta con tiempo de 23:13, seguido por Justin Beras Calderón, con 28:33, y el participante identificado con el dorsal 349, con 30:45.

En femenino, Wiktoria Lukaszyk encabezó la clasificación con 24:54, seguida por Carolina De La Cruz, con 27:42, y Carmen Estrada, con 28:19.

En la carrera 10K femenina, Daniela Ortiz se impuso con tiempo de 44:58, seguida por Yereny Del Rosario, con 47:43, y Mariel Alfau, con 47:58. En masculino, las primeras posiciones correspondieron a Víctor Garvia, Aaron Matos y Alejandro Torres, de acuerdo con los resultados preliminares suministrados.

La jornada incluyó además el Duatlón Sprint, cuyos resultados serán incorporados una vez esté disponible la clasificación oficial.

DEPORTE Y TURISMO

Con una década de trayectoria, Tri Cap Cana continúa formando parte del calendario deportivo de Cap Cana y reuniendo a atletas atraídos por un circuito que combina desafío deportivo, escenarios naturales y condiciones para la práctica de disciplinas de resistencia.

La organización agradeció a los atletas, voluntarios, patrocinadores, personal de apoyo, colaboradores y al equipo de MOVE por contribuir al desarrollo de esta décima edición.

of-am