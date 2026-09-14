Fiduciaria Reservas destaca el crecimiento de los fideicomisos

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SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, Biviana Riveiro Disla, destacó el papel que desempeñan los fideicomisos públicos y privados en la estructuración, administración y desarrollo de proyectos de viviendas, infraestructura, transporte, turismo y protección patrimonial en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa A Diario, transmitido por Space 89.3 FM, del Grupo RCC Media, Riveiro Disla explicó que Fiduciaria Reservas participa en la creación y estructuración de proyectos dirigidos a distintos sectores de la economía nacional.

“Estamos hablando de proyectos de viviendas de bajo costo, grandes proyectos de infraestructura, protección patrimonial, fondos de garantía y fideicomisos sucesorales”, explicó.

LOS FIDEICOMISOS GANAN TERRENO

La ejecutiva señaló que la diversidad de fideicomisos permite atender necesidades tanto del sector público como del privado, mediante mecanismos especializados para administrar y proteger los patrimonios destinados a proyectos específicos.

Indicó que cada fideicomiso tiene objetivos particulares y atraviesa diferentes etapas, desde su estructuración y constitución hasta su eventual liquidación, una vez alcanzado el propósito para el cual fue creado.

Entre sus principales aplicaciones citó el desarrollo de viviendas de bajo costo, grandes obras de infraestructura, protección patrimonial, fondos de garantía, fideicomisos sucesorales y la estructuración de proyectos públicos y privados.

RD VIAL, REFERENTE EN EL MERCADO

Riveiro Disla puso como ejemplo el Fideicomiso RD Vial, al que definió como uno de los fideicomisos públicos con mayor nivel de madurez y transparencia dentro del mercado de valores dominicano.

Explicó que, al tratarse de un fideicomiso de oferta pública, existe amplia información disponible para los inversionistas y los organismos reguladores.

Como muestra del interés generado, destacó que la última emisión de RD Vial registró una sobredemanda superior al 400 % respecto de los fondos disponibles para inversión.

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