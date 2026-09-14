La abundante entrada de divisas (OPINION)

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Muchos se preguntan porque el peso dominicano se ha fortalecido significativamente ante el dólar hasta el mes de agosto 2026? La interrogante tiene como respuesta básica el hecho de que están entrando más dólares de los que salen.

Conforme el Banco Central de la República Dominicana las cuatro razones que explican la apreciación del peso dominicano en lo que va de año son: la lluvia de divisas, récord de entrada de dólares.

En el primer semestre de 2026 entraron US$24,957.5 millones por conceptos de: Exportaciones US$8,746 millones, Turismo US$6,716 millones más de un 15.3%, Remesas US$6,216 millones, Inversión Extranjera Directa US$3,276.5 millones más de 7.7%, mientras el peso dominicano se aprecia o gana más valor ante el dólar en 7.6%.

Realmente son US$2,800 millones más que en el mismo periodo de 2025. Más oferta de dólares lo que se traduce en más baja de precio del dólar.

El país goza de una estabilidad macroeconómica envidiable. Para un inversionista extranjero esto significa que no solo importa el precio del dólar, importa también: disponibilidad de divisas, profundidad del mercado cambiario y solidez de los fundamentos macroeconómicos. Todo lo cual genera confianza y más gente quiere venir al país.

El Banco Central de la República Dominicana compró unos US$415 millones en el mercado cambiario para fortalecer las reservas sin necesidad de transar en el mercado spot.

Un peso fuerte ayuda a que se importe más barato: gasolina, comida, materia prima pero no todo es color de rosas pues se complica un poco a exportadores y al sector turismo porque ganan menos pesos por cada dólar.

El Banco Central de la República Dominicana y analistas autorizados sobre la materia aún no han dado una cifra oficial exacta en torno a las expectativas del dólar para fin del presente año 2026 pero en base a datos de agosto se puede estimar hacia donde va el país en cuanto al precio del dólar.

Hasta agosto 2026 el peso se apreció 7.6% frente al dólar. Si a inicio de año el dólar estaba en RD$60 hoy estaría rondando RD$55.40-56.00, entonces de aquí a diciembre que sucedería?

Depende de tres factores: entrada de divisas, se esperan más de US$50,200 millones en el año, por turismo, remesas e inversión extranjera directa, factores que se estiman seguirán fuertes en el Q4 o cuarto y último trimestre 2026.

Otro factor importante es si la entidad emisora sigue comprando dólares para fortalecer sus reservas pero puede presionar el precio hacia arriba si en el último trimestre aumenta la demanda de dólares por la compra, los viajes al exterior y aumento de compra de materias primas.

Entre los escenarios probables que pueden presentarse al cierre de 2026 serían: escenario optimista, donde el peso sigue fuerte: RD$54.50-55.50. Si turismo y remesas de diciembre baten récord y el Banco Central sigue comprando dólares, lo cual es lo más probable. El peso se mantiene apreciado pero puede rebotar un poco por la demanda estacional de dólares en diciembre. Escenario de choque externo: 57.00-58.00, solo si hay una crisis en EE.UU que tumbe las remesas/turismo o suba mucho el petróleo.

Y 4to escenario el BCRD resalta que la estabilidad ya no depende solo del tipo de cambio sino de disponibilidad de divisas, profundidad del mercado y solidez macroeconómica. Con más de US$2,800 millones adicionales vs 2025 la base está sólida.

Cierre 2026

En sentido general se puede inferir que todo apunta a que el dólar cierre en 2026 entre RD$55.00 y RD$56.00 si el país cierra con ingresos de divisas por encima de US$50,200 millones o US$48,900 millones.

Si se cumplen las estimaciones de que el turismo genere unos US$11,000 millones, si las remesas superan los US$12,200 millones, la inversión extranjera directa pasaran de US$5,300 millones y las exportaciones US$16,900 millones. El pasado 2025 el ingreso de divisas cerró en US$47,000 millones. Se fortaleció el peso, por el aumento de las reservas internacionales y aumentó la estabilidad cambiaria.

Entre los sectores que más atrajeron inversiones extranjera directa se encuentran: la energía 27.8%, turismo 20.1%, inmobiliario 12.4% y minería 12.4%. Dos terceras partes de la IED fueron nuevos aportes de capital: US$12,194.5 millones.

El año 2026 está trayendo una lluvia de divisas. Turismo y remesas siguen siendo los motores pero la energía y el oro están empujando fuerte también. Sería el cierre más bajo en varios años y el peso más fuerte desde 2021.

Ahora, lo anterior puede cambiar si EE.UU entra en recesión y bajan las remesas o si el precio del petróleo se dispara.

La actual gestión de gobierno dominicano se caracteriza por su resiliencia y su acertada planificación así como por su compromiso en hacer que el país siga creciendo y desarrollándose.

Y de seguro que no escatimará esfuerzos en continuar proporcionando las condiciones internas favorables para que el clima de negocio, económico, paz social y seguridad jurídica se mantengan estables, garantizando la prosperidad de la cual disfruta la población dominicana.

Felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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