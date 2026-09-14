Los Mina conquista título del TBS Femenino Santo Domingo

Patricia Núñez y Fernando Teruel entregan la Copa Seaboard al equipo campeón del club Los Mina, en el TBS Femenino 2026.

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SANTO DOMINGO, RD.- Las Leñeras del club Los Mina se proclamaron campeonas del II Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBS Femenino 2026) de Santo Domingo, al derrotar 89-86 a las Caribes de Santo Domingo Norte en el tercer partido de la serie final, celebrado la noche del sábado.

El conjunto de Los Mina, dirigido por la inmortal del deporte dominicano Matilde Guerrero, ganó los dos últimos encuentros de la serie para imponerse 2-1 en la final, pactada al mejor de cinco partidos, disputada en el polideportivo del club Virgilio Frías, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

Con esta conquista, el club Los Mina completa un histórico doble campeonato al coronarse este año en los torneos de baloncesto superior masculino y femenino organizados por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), presidida por el inmortal del deporte Víctor Hansen.

AQUINO Y CUEVAS LIDERAN LA OFENSIVA

La ofensiva de las campeonas estuvo encabezada por la refuerzo U22 Karla Aquino, oriunda de Yamasá, Monte Plata, quien terminó con 28 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Naomi Cuevas aportó 22 tantos y siete rebotes, para combinar 50 puntos con Aquino y convertirse en las principales responsables de la producción ofensiva de las Leñeras.

Nayelis Morillo contribuyó con 17 puntos y nueve asistencias, mientras que la refuerzo Patricia Sosa consiguió un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes. Yanelis Doñé agregó 10 unidades.

HODGE Y POLANCO MANTUVIERON EN JUEGO A LAS CARIBES

Por las Caribes, la refuerzo petromacorisana Angie Hodge fue la máxima anotadora del encuentro con 37 puntos y 14 rebotes, para completar un doble-doble.

Yadira Polanco, refuerzo procedente de Puerto Plata, consiguió un triple-doble al finalizar con 22 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, mientras Brenda Tatis aportó 13 tantos.

El torneo estuvo dedicado a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y se disputó por la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

La copa fue entregada a las campeonas por William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de Abasado, y la diputada Patricia Núñez, presidenta del Comité Organizador.

En la segunda edición del TBS Femenino de Santo Domingo participaron los clubes Calero, Los Mina, Caribes de Santo Domingo Norte y Cotorras.

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