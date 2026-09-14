Fedombal reconoce a Fernando Hasbún por aportes baloncesto

Fernando Hasbún, junto a su esposa Alicia Ortega, recibe el reconocimiento de Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y su Consejo Directivo. Les acompañan, desde la izquierda, Oscar Valdez, Enmanuel Trinidad, Miguel Balaguer, Modesto Taveras, César Pérez Samboy, Junior Páez, William Núñez, Ysráel Altagracia y Nelson Saldívar, directivos de Fedombal.

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SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) reconoció al empresario de la comunicación Fernando Hasbún, presidente del Grupo SIN, por sus aportes y respaldo al desarrollo del baloncesto dominicano, especialmente a las selecciones nacionales.

La distinción fue realizada durante la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociaciones de Fedombal, celebrada el sábado con la participación de las 32 asociaciones que integran la federación, máximo organismo del baloncesto nacional.

El presidente de Fedombal, Rafael Uribe, acompañado por los integrantes del Consejo Directivo, entregó a Hasbún una placa de reconocimiento, respaldada de manera unánime por las asociaciones presentes.

UNA TRAYECTORIA VINCULADA AL BALONCESTO

Antes de entregar la distinción, Uribe realizó un recuento de la trayectoria deportiva de Hasbún desde sus años de juventud en su natal Haina, San Cristóbal, así como de sus aportes al baloncesto y su permanente respaldo a los atletas y a las selecciones nacionales.

Visiblemente emocionado, Hasbún recordó sus años como jugador en Haina y la relación que mantiene con el deporte desde su juventud.

“Todo lo que he hecho en el deporte y sus atletas fue por amor. Una pasión que arrastro desde mi querido pueblo de Haina, donde jugué baloncesto con mis amigos, quienes luego se convirtieron en extraordinarios atletas como el fenecido Cándido Antonio Sibilio (Chicho), Coqui Tolentino y Julio Santos, entre otros”, expresó.

El presidente del Grupo SIN afirmó que el deporte contribuye a formar mejores seres humanos y permite construir amistades que perduran durante toda la vida.

“El deporte nos hace mejores seres humanos y buenos amigos que te da el destino, muchos de ellos para toda la vida. Cuenten conmigo siempre, los quiero”, manifestó.

Hasbún también valoró la gestión de Rafael Uribe al frente de Fedombal y destacó los avances experimentados por el baloncesto dominicano en diferentes niveles.

“Uribe ha hecho una transformación en el basket dominicano, en la selección nacional de mayores, el Proyecto de Categorías Menores y la Liga Nacional de Desarrollo U22”, señaló.

Para recibir el reconocimiento, Hasbún estuvo acompañado de su esposa, la periodista y presentadora de noticias Alicia Ortega, del Grupo SIN y Color Visión, canal 9.

APRUEBAN INFORMES Y RESOLUCIONES

La asamblea tuvo como escenario el salón de conferencias del Centro de Desarrollo de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Durante la jornada fueron presentados y aprobados por unanimidad los informes correspondientes al presidente de Fedombal, Rafael Uribe; al tesorero, César Pérez Samboy, y el informe técnico presentado por Ramón Ceballos, director técnico nacional de la federación.

Asimismo, las asociaciones aprobaron varias resoluciones, entre ellas un reconocimiento especial al Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto y presididos por José Monegro, director del periódico El Día.

También fue aprobado un reconocimiento al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por su respaldo a la construcción y ampliación de instalaciones deportivas en todo el territorio nacional.

La Fedombal destacó la política de expansión de polideportivos techados impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de ampliar las condiciones para la práctica deportiva en los municipios del país.

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