Juan Soto llega a 25 jonrones y alcanza otro hito Grandes Ligas

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NUEVA YORK.- El dominicano Juan Soto conectó este sábado su cuadrangular número 25 de la temporada con los Mets de Nueva York, durante el triunfo 12-2 sobre los Yankees en el Yankee Stadium, y volvió a inscribir su nombre entre los grandes bateadores de las Grandes Ligas.

Soto disparó el batazo en la séptima entrada, un enorme cuadrangular de aproximadamente 400 pies entre los jardines derecho y central, que salió de su bate a 106.7 millas por hora.

Con esta conexión, el jardinero dominicano alcanzó siete temporadas con al menos 25 jonrones antes de cumplir los 28 años, una marca que lo coloca junto a figuras históricas del béisbol como Albert Pujols, Miguel Cabrera, Alex Rodríguez y Hank Aaron.

El vuelacerca también tuvo un significado especial por producirse en el Yankee Stadium, donde Soto regresó como visitante después de haber defendido la camiseta de los Yankees durante la temporada de 2024.

La actuación llegó en una jornada en la que los Mets castigaron temprano al abridor Gerrit Cole y terminaron imponiéndose con autoridad a sus rivales de Nueva York. Francisco Lindor encabezó el ataque con dos cuadrangulares, incluido un grand slam, en una ofensiva que produjo 12 carreras.

Para Soto, el jonrón 25 representa otro capítulo destacado de una carrera que continúa consolidándose entre las más productivas de su generación.

El dominicano, quien firmó con los Mets un histórico contrato de 15 años, mantiene así su capacidad de producir poder y consistencia ofensiva, incluso después de una temporada marcada por una ausencia prolongada.

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