República Dominicana lidera la Copa Panam Cadete de Judo

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana conquistó el primer lugar general de la Copa Panamericana Cadete de Judo, correspondiente al Tour Panamericano de la disciplina, tras obtener ocho medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

Canadá ocupó la segunda posición del medallero con cuatro preseas doradas, una de plata y dos de bronce, mientras que Puerto Rico terminó tercero con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.

Los eventos se desarrollan con la coordinación de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), informó el presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), Gilberto García, quien destacó el respaldo del Ministerio de Deportes, Senasa y Creso.

DOMINIO DOMINICANO EN LAS CATEGORÍAS

Entre las principales actuaciones de la delegación dominicana sobresalió Carla Tolentino, quien conquistó la medalla de oro en la categoría de -48 kilogramos. La judoca consiguió así su segunda presea dorada, luego de ganar también la Copa Panamericana Junior el pasado jueves.

Las restantes medallas de oro dominicanas fueron conquistadas por Yanivel Candelario Contreras, en -44 kilogramos; Francelis Lapaix Ramírez, en -52; Lorenny García, en -57; Ezequiel Pérez Michel, en -55; Luis Simonó González, en -60; Adriel Paniagua Alcántara, en -81, y Adrián Lapaix Ramírez, en -73 kilogramos.

Por Canadá subieron a lo más alto del podio Román Semyrozum, en -66 kilogramos; Matthew Molchanov, en -90; Presley Tompkins, en -63, y Finley Morasch, en -70.

En las categorías de mayor peso, la argentina Adriana Delgado se impuso en +70 kilogramos, mientras que el puertorriqueño Manuel Mañana obtuvo el oro en +90.

RD, SEGUNDO EN LA COPA PANAMERICANA JUNIOR

En la Copa Panamericana Junior, la República Dominicana también tuvo una destacada actuación al finalizar en el segundo lugar general, con tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce.

Canadá encabezó el medallero junior con ocho preseas doradas, cuatro de plata y cinco de bronce, mientras que Estados Unidos ocupó la tercera posición con una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce.

Los resultados consolidan a la representación dominicana entre las principales potencias del judo panamericano en las categorías juveniles.

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