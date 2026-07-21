Tormenta Bertha mantiene bajo vigilancia la costa este de EEUU

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MIAMI.– La tormenta tropical Bertha continuó fortaleciéndose este lunes mientras avanza sobre aguas del Atlántico, generando preocupación en varias zonas de la costa este de Estados Unidos ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas.

De acuerdo con los informes más recientes de los meteorólogos, el sistema presenta un aumento gradual en su organización y podría seguir ganando intensidad en las próximas horas. Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre su trayectoria y evolución, debido a que algunos estados podrían experimentar impactos directos o indirectos asociados al fenómeno.

Los pronósticos indican que Bertha podría provocar precipitaciones significativas, inundaciones localizadas y oleaje elevado en áreas costeras, por lo que los organismos de emergencia exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las orientaciones oficiales.

Asimismo, se recomienda a residentes y visitantes en las zonas potencialmente afectadas revisar sus planes de emergencia, asegurar embarcaciones y evitar actividades en el mar mientras persistan las condiciones adversas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) continúa monitoreando la tormenta y emitirá actualizaciones periódicas sobre su intensidad, desplazamiento y posibles efectos en territorio estadounidense.

La temporada ciclónica del Atlántico se extiende oficialmente del 1 de junio al 30 de noviembre, período durante el cual las autoridades exhortan a la ciudadanía a permanecer atenta a los boletines meteorológicos y a las indicaciones de protección civil.

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