Toke e inDrive habilitan pagos digitales para viajes urbanos

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SANTO DOMINGO.- Toke, solución integral de pagos digitales del Banco Popular Dominicano, e inDrive, plataforma de movilidad urbana, anunciaron una alianza estratégica que permitirá a los usuarios realizar pagos digitales por los viajes contratados a través de la aplicación.

Con esta integración, los pasajeros podrán seleccionar Toke como método de pago, facilitando las transacciones entre usuarios y conductores y reduciendo la necesidad de utilizar dinero en efectivo.

La nueva modalidad estará disponible progresivamente en todo el territorio nacional y podrá utilizarse en las diferentes categorías de servicios de inDrive, incluidos viajes urbanos en automóvil, motocicleta, confort y ride+.

Los pagos podrán efectuarse mediante transferencias directas entre pasajeros y conductores a través de la aplicación Toke o utilizando códigos QR. La disponibilidad de esta opción aumentará a medida que más conductores se incorporen al servicio y habiliten sus códigos de cobro.

MPULSO A LA TRANSFORMACION DIGITAL

La alianza responde a la creciente demanda de alternativas que permitan simplificar las transacciones cotidianas y realizar pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de efectivo.

El acuerdo también contempla campañas conjuntas de comunicación, acciones promocionales y programas de incentivos dirigidos a pasajeros y conductores, con el propósito de ampliar el conocimiento y uso de Toke dentro del ecosistema de inDrive.

La iniciativa se suma a la expansión de las herramientas digitales de pago en República Dominicana, en un contexto de transformación de los hábitos de consumo y mayor utilización de soluciones electrónicas para transferencias y pagos de servicios.

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