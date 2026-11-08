Tigres del Licey celebran 119 años con homenaje a leyendas

SANTO DOMINGO.– El Club Atlético Licey celebró este sábado su 119 aniversario con un homenaje especial a más de 20 antiguas glorias de la organización, bajo el concepto «Licey Legends», en reconocimiento a las figuras que han contribuido a construir la historia del emblemático conjunto azul.

La actividad reunió a destacados exjugadores que dejaron huellas en distintas generaciones del equipo, en una jornada cargada de emociones, recuerdos y reconocimiento a sus aportes al béisbol dominicano.

RECONOCEN A LAS GLORIAS AZULES

Entre las figuras homenajeadas estuvieron José Offerman, Dámaso Marte, Pedro Liriano, Salomón Torres, Ramón Martínez, Juan Carlos Cruz, Manny Martínez, Manny Aybar, Vladimir Pérez, Carlos Pérez, Mélido Pérez, Víctor Marte, Silvestre Campusano, Bernardo Brito, Yorkis Pérez, Jorge Sosa, Yhency Brazobán, Cristian Guzmán, Erick Aybar y Ramón Ortiz, entre otros.

El presidente del club, Miguel Guerra Armenteros, acompañado de la madrina del equipo, Noah Yunen, encabezó la entrega de placas de reconocimiento a los expeloteros.

La ceremonia comenzó con palabras de apertura a cargo de Luis Beltrán, histórica voz de los Tigres, y continuó con la presentación individual de las leyendas. También se realizó una fotografía histórica junto a jugadores del equipo actual y directivos.

CELEBRACIÓN CON LA FANATICADA

Los seguidores disfrutaron de actividades especiales, concursos, rifas, obsequios y premios de los patrocinadores, además de un espectáculo previo protagonizado por Altice y El Tiguerito.

La jornada incluyó la interpretación del Himno Nacional por la Agrupación Coral de la Universidad APEC y la celebración de la tradicional fiesta de aniversario, con presentaciones artísticas y entretenimiento musical.

119 AÑOS DE HISTORIA

Los Tigres del Licey fueron fundados el 7 de noviembre de 1907, durante una reunión celebrada en la residencia de Vicente María Vallejo, en la calle El Conde número 85, en Santo Domingo.

El nombre Licey fue sugerido posteriormente por Pancho Fiallo, en referencia a un arroyo de la región del Cibao, entre Moca y La Vega.

Con 119 años de trayectoria, la organización reafirma su vínculo con las generaciones de jugadores y fanáticos que han contribuido a mantener viva la tradición del conjunto azul.

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