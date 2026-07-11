Terremoto 6.1 frente a Cuba; se siente en gran parte de Florida

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MIAMI, Florida. Un terremoto de magnitud 6.1 se registro sábado en aguas del mar Caribe, al oeste de Cuba, y fue sentido en amplias zonas del estado de Florida, incluyendo las ciudades de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando, informaron organismos de monitoreo sísmico.

hasta el momento no han habido reportes de daños ni víctimas humanas.

De acuerdo con datos preliminares, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 100 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia cubana de Pinar del Río. Inicialmente, algunas agencias reportaron una magnitud entre 6.1 y 6.2, aunque posteriormente la cifra fue ajustada a 6.1.

El sismo generó alarma entre residentes de varias localidades del sur y centro de Florida, donde numerosos ciudadanos reportaron haber sentido la sacudida.

EVACUARON EDIFICIOS MIAMI

Como medida preventiva, algunos edificios en el área metropolitana de Miami fueron evacuados mientras se realizaban evaluaciones de seguridad.

Las autoridades locales informaron que los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas de ciudadanos preocupados por el temblor. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración asociados al evento sísmico.

DESCARTARON TSUNAMI

Por su parte, organismos estadounidenses especializados en vigilancia geológica y oceánica descartaron cualquier amenaza de tsunami para Florida o para otros territorios de la región como consecuencia del terremoto.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el fenómeno.

of-am