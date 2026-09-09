Sustituyen al Presidente del CEP de Haití a 3 meses de elecciones

El Consejo fijó para el 13 de diciembre del 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Peterson Pierre-Louis sustituyó a Jacques Desrosiers como presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití, a poco más de tres meses de la fecha prevista para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, además de una consulta sobre cambios constitucionales.

El relevo fue acordado el martes 8 de septiembre por los propios consejeros electorales, según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste. Hasta este miércoles, el organismo no había explicado públicamente las razones del cambio.

REORGANIZACIÓN DEL CEP

Pierre-Louis, representante de los cultos reformados y hasta entonces secretario general, asumió la presidencia. Jaccéus Joseph continuará como vicepresidente, mientras Nemrod Sanon pasó de tesorero a secretario general y Schnaïda Adély asumió la tesorería.

La modificación se produce mientras el CEP enfrenta dificultades para organizar unos comicios condicionados por la inseguridad, el financiamiento y el registro de electores.

ELECCIONES DEPENDEN DE LA SEGURIDAD

El organismo fijó para el 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como la consulta constitucional. Una eventual segunda vuelta y los comicios territoriales están previstos para el 21 de febrero de 2027.

Sin embargo, el CEP ha advertido que el calendario dependerá de que exista un nivel de seguridad aceptable y estén disponibles los recursos financieros necesarios.

REGISTRO ELECTORAL AVANZA CON DIFICULTADES

La inscripción de electores comenzó el 20 de julio en las cabeceras de nueve de los diez departamentos. El Departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, quedó inicialmente excluido por las condiciones de seguridad.

El deterioro de la situación también genera preocupación. Según un informe citado por Reuters, grupos armados han extendido sus operaciones hacia zonas rurales mediante secuestros, robos y bloqueos de carreteras.

En agosto, un ataque en Kenscoff dejó al menos 47 muertos, según cifras de Naciones Unidas citadas por Reuters.

Hasta ahora no se ha informado que el relevo de Desrosiers esté relacionado con una investigación o sanción, ni que implique cambios en el calendario electoral.

an/am