Sur domina judo, tenis de mesa y softbol de Juegos Fronterizos

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JIMANI, Independencia.– La región Sur ratificó su dominio en varias disciplinas de los Juegos Fronterizos al imponerse en judo, tenis de mesa, softbol y atletismo durante las competencias celebradas en este municipio.

En judo, la provincia Independencia superó ampliamente a Montecristi al conquistar 12 de las 15 categorías disputadas en la gran final, luego de que ambas delegaciones ganaran sus respectivas eliminatorias regionales.

Entre las campeonas de Independencia destacaron Apolonia Vólquez (48 kg), Fiorki Nova (52 kg), Susana Méndez (57 kg), Mirline Jan (63 kg) y Brileisi Heredia (70 kg). Por Montecristi, las únicas vencedoras fueron María Cristal Reyes y Guadalupe Tatis.

En la rama masculina, Júpiter Favián se coronó en los 50 kilogramos tras derrotar a Valens Noris. También obtuvieron medallas de oro para Independencia Elio Méndez (55 kg), Mirlin Jean (66 kg), Woodley Delvoik (73 kg), Fernando Pierre (81 kg) y Wenyi Iluse (90 kg). Juliber Antonio fue el único campeón de Montecristi entre los hombres.

En tenis de mesa, Bahoruco conquistó las cuatro medallas de oro en disputa frente a la representación de Dajabón. Natalia Alteis se alzó con el título individual femenino al vencer 3-1 a Alisha González, mientras que Emil Novas ganó la final masculina en tres sets consecutivos ante Jeremy Espinosa. Bahoruco también se impuso en las competencias por equipos, tanto en la rama masculina como femenina.

El dominio sureño también se extendió al softbol. Bahoruco conquistó el oro masculino tras derrotar 13-3 a Santiago Rodríguez y completar la barrida en la serie final. En la rama femenina, Santiago Rodríguez se quedó con el campeonato al vencer a Bahoruco con marcadores de 6-0 y 2-1.

En atletismo, los representantes de Pedernales sobresalieron en las pruebas de 800 y 400 metros, además del lanzamiento de bala. Junior Reyes obtuvo el primer lugar en los 800 metros y un tercer puesto en los 200 metros, mientras que Dania Dotel brilló en los 800 metros femeninos y Ramón Pérez se destacó con el oro en lanzamiento de bala.

Las premiaciones estuvieron encabezadas por el viceministro de Tiempo Libre y Eventos Especiales, Kennedy Vargas, quien reconoció el desempeño de los atletas más sobresalientes de la jornada.

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