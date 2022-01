Sugiere distinta política monetaria para enfrentar inflación en RD

Economista Carlos Cuello y periodista Elvis Lima

SANTO DOMINGO.- Reducción del circulante, mejorar el gasto y aumentar las recaudaciones, son medidas que el Gobierno dominicano debe atender para enfrentar la inflación que afecta al país, a juicio del economista Carlos Cuello.

No obstante, entiende que las autoridades han evitado que la inflación sea mayor por el subsidio a los combustibles y la apreciación de la moneda dominicana, según una nota de prensa.

Sostiene que las caídas de las recaudaciones más el aumento del gasto debido al covid-19, obligarán al Gobierno a implementar reformas fiscal y tributaria a fin de compensar.

Durante una entrevista en el programa «Fuera de Récord», agrega, el profesional dijo que «El Gobierno busca mantener la estabilidad económica, pero no lo va a lograr si no se identifican las fuentes de obtener los recursos con las recaudaciones, porque si no se enfrenta el déficit provocado por la pandemia, va a seguir endeudándose».

Considera que el Gobierno no ha mejorado la calidad del gasto pues el de capital apenas es de 14% mientras la economía es sostenida con endeudamiento.

Expone que aunque 2021 fue el mejor año en cuanto a recaudación, la presión tributaria es de 15%, insuficiente para nivelar los ingresos con el gasto.

Aboga por reducción del encaje legal mediante operaciones de mercado abierto, tasas subsidiadas y reducir la expansión monetaria.

«Tenemos una inflación de 8.5, mientras los bancos solo pagan a los ahorristas un interés de 3 y 4 % en certificados, en ahorro un 1 % anual, entonces quienes tienen su dinero en los bancos lo que están es perdiendo en vez de ganar», señala.

Estima necesario impulsar un alza de las tasas de interés pasivas así como reformar el Código de Trabajo.

cfl-am