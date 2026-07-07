Acuerdan buscar solución pago con tarjetas en gasolineras RD

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Adanegas) acordaron este martes abrir una mesa de diálogo de 30 días para buscar una solución al conflicto por las comisiones aplicadas a los pagos con tarjetas bancarias, mientras las estaciones de combustibles continuarán aceptando este método de pago con normalidad.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto al director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y una comisión de Adanegas, luego de que el gremio advirtiera la posibilidad de suspender la recepción de pagos con tarjetas en protesta por los costos asociados a esas transacciones.

La delegación de Adanegas estuvo integrada por su presidente, Juan Elías Pérez; el segundo vicepresidente, Juan Carlos Mata; la vocal Kaira Vázquez; así como Anulfo Rivas, Rafael Polanco, Adalberto Arias y Nelson Marcelino. En el encuentro no participaron representantes de las empresas proveedoras de los terminales de pago electrónico (verifones).

Durante la reunión, las autoridades reiteraron su disposición de actuar como mediadoras entre las partes involucradas, con el objetivo de facilitar un entendimiento que permita resolver las diferencias mediante el diálogo, respetando los principios de libre empresa y libre competencia.

Como parte del proceso, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes convocará en los próximos días a los principales proveedores de servicios de pagos con tarjetas para incorporarlos a las conversaciones y avanzar hacia una solución consensuada.

El MICM informó que, mientras se desarrollen las negociaciones, el servicio de pagos con tarjetas en las estaciones de combustibles continuará operando sin cambios, descartando interrupciones para los consumidores.

La institución señaló que el propósito de la mesa de diálogo es preservar el normal funcionamiento del comercio, garantizar la estabilidad del servicio en las estaciones de combustibles y proteger los intereses de los consumidores, al tiempo que se procura un acuerdo entre los actores involucrados.

Indicó que ofrecerá información sobre los avances del proceso conforme se desarrollen las conversaciones entre las partes.

of-am