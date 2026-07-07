COE coloca 8 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

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SANTO DOMINGO.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes ocho provincias y el Distrito Nacional bajo alerta verde, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La medida fue tomada luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informara, mediante el análisis de imágenes satelitales, sobre la presencia de nubes de gran desarrollo vertical asociadas a precipitaciones de intensidad variable en varias zonas del país.

Las demarcaciones bajo alerta verde son: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega.

El COE exhortó a la población residente en estas localidades mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con elevados niveles de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios mientras permanezca vigente la alerta.

Asimismo, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa caribeña, desde Cabo Rojo, en Pedernales, hasta la Bahía de Neiba, en Barahona, debido a la presencia de viento y oleaje anormal.

Para el resto del litoral costero, las autoridades indicaron navegar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones marítimas.

El COE recordó que las alertas preventivas buscan reducir riesgos ante posibles inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y otros eventos asociados a las lluvias.

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