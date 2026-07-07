Fuerza haitiana para Represión de Pandillas cumple objetivos

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Puerto Príncipe, 7 jul.- La Fuerza para la Represión de las Pandillas (FRG) que proliferan hoy en Haití cumple con objetivos medibles y un plazo fijo para eliminar a esas bandas, según un diario local.

La institución militar difiere de otras fuerzas castrenses como la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que opera por mandato de la ONU, en la aplicación de ese programa estratégico, con indicadores de desempeño y un cronograma (30 de septiembre de 2028), añadió el periódico Le Nouvelliste.

Dichos propósitos integran una hoja de ruta reseñada en el primer informe estratégico de la FRG, presentado por su representante especial en el país, Jack Christofides, mediante una carta al Consejo de Seguridad del organismo mundial.

El documento, dirigido a la presidenta de esa instancia de la ONU, Leonor Zalabata Torres, establece el 30 de septiembre de 2028 como fecha límite para alcanzar los resultados previstos en la misión de terminar con las pandillas.

Este primer informe de la FRG responde a una solicitud formulada en 2025 por el Consejo de Seguridad, que pedía la elaboración de una estrategia acompañada de criterios para evaluar objetivamente sobre el terreno el progreso del organismo paramilitar haitiano.

El resumen plasmado en ese reporte -explicó Christofides- es resultado de diversas consultas celebradas con el gobierno, el sistema de las Naciones Unidas y otros socios vinculados a la situación en el país, precisa la publicación.

La síntesis plasmada en el documento incluye indicadores como el número de patrullas, independientes o conjuntas, bloqueos de carreteras desmantelados, apertura de nuevas bases operativas, armas incautadas y pandilleros arrestados.

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