Sondeos señalan dudas sobre capacidades mentales Trump

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WASHINGTON.- La mayoría de los estadounidenses percibe la agudeza mental del presidente Donald Trump como limitada, según una nueva encuesta.

La encuesta, realizada por Verisight Poll para Strength in Numbers entre 1,514 adultos, reveló que el 46% calificó la agudeza mental de Trump como «deficiente», mientras que el 38% la calificó como «excelente» o «buena».

COMPARACIÓN CON BIDEN SE REDUCE

El dato cobra relevancia al compararse con el expresidente Joe Biden. En mediciones pasadas, el 50% consideraba deficiente la agudeza mental de Biden, y solo el 24% la veía como «excelente» o «buena», 14 puntos menos que Trump en la medición actual.

Sin embargo, la brecha se ha cerrado. En julio de 2024, un 44% afirmaba que Trump tenía la agudeza mental necesaria para ser presidente, frente a solo un 14% que decía lo mismo de Biden, una diferencia de 30 puntos que hoy prácticamente ha desaparecido.

«Si bien Trump mantiene una ventaja en los índices de aprobación, los resultados sugieren que las preocupaciones sobre su idoneidad para el cargo ya no tienen que ver únicamente con la comparación con Biden», explicó Sam Stevenson de Newsweek.

OTRAS ENCUESTAS CONFIRMAN TENDENCIA

La percepción coincide con otros sondeos de este año. En enero de 2026, Pew Research Center encontró que el 52% cree que Trump no tiene la capacidad mental necesaria para ejercer el cargo. Ese mismo mes, YouGov reportó que el 49% lo considera demasiado mayor y el 49% cree que experimenta algún tipo de deterioro cognitivo —28% lo califica como significativo y 21% como leve—.

En abril, una encuesta de ABC News / Ipsos / Washington Post señaló que el 59% opinaba que Trump no cuenta con la agudeza mental necesaria para la presidencia.

«Trump tiene 80 años y sufre cada vez más problemas en público, parece dormido durante las ruedas de prensa y con frecuencia arrastra las palabras al hablar, y los votantes lo están notando», señaló G. Elliott Morris, de Strength in Numbers.