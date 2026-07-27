Preparan el lanzamiento de “Nuevo Rumbo con Leonel”

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SANTO DOMINGO.— Un grupo de profesionales, empresarios, líderes comunitarios y ciudadanos dominicanos residentes en el exterior avanza en los preparativos para presentar oficialmente un nuevo movimiento político y ciudadano denominado Nuevo Rumbo con Leonel.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, la iniciativa se encuentra en una etapa avanzada de organización, definición estratégica y conformación de equipos, tanto en la República Dominicana como en importantes comunidades de la diáspora.

Aunque hasta el momento sus promotores han mantenido absoluta discreción sobre la identidad de sus principales dirigentes y la fecha exacta de lanzamiento, las fuentes aseguran que el movimiento podría ser presentado en las próximas semanas ante la opinión pública.

La nueva organización tendría como propósito promover el liderazgo del expresidente Leonel Fernández e impulsar una propuesta nacional fundamentada en la modernización del Estado, la innovación, la educación, el desarrollo económico y la creación de mayores oportunidades para la juventud dominicana.

Los promotores consideran que la diáspora no debe ser valorada únicamente por su contribución económica mediante las remesas, sino también por sus conocimientos, experiencias profesionales, capacidad de organización y contacto con modelos modernos de desarrollo.

En ese sentido, Nuevo Rumbo con Leonel proyectaría establecer estructuras en distintas ciudades de Estados Unidos y otros países, al tiempo que desarrolla vínculos con sectores políticos, sociales, académicos, empresariales y comunitarios dentro de la República Dominicana.

JPM