NY: Alcalde Mamdani encabeza la Parada Dominicana de El Bronx

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NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó este domingo la 37ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx, celebrada en la avenida Grand Concourse.

El desfile, que inició al mediodía, reunió a organizaciones cívicas, deportivas y culturales, así como a instituciones públicas y privadas que cada año respaldan la celebración.

MADRINAS Y MARISCALES

Fueron distinguidas como madrinas de honor Zulinka Pérez, Celinés Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana, por sus aportes y trayectoria.

El empresario Roberto Rojas fue designado Gran Mariscal.

Como Mariscales Honorarios participaron el alcalde Mamdani, el cantautor Camboy Estévez, el artista Dalvin Antonio Núñez Vargas, el cónsul Jesús Vásquez Martínez y el empresario de medios Luinny Corporán.

UNA FIESTA DE LA DOMINICANIDAD

A lo largo de Grand Concourse desfilaron comparsas, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y ligas deportivas, en una muestra de la diversidad y vitalidad de la comunidad dominicana.

La Gran Parada tiene como propósito promover las expresiones culturales dominicanas y reafirmar el papel de la diáspora en la vida social, económica y cultural de la ciudad de Nueva York.

jt-am