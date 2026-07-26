Puerto Rico, Guatemala y México brillan en los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.- Puerto Rico se quedó con la medalla de bronce del torneo de polo acuático femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de derrotar a Cuba con marcador de 10 goles por 4 en el partido por el tercer lugar, celebrado en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las puertorriqueñas volvieron a imponer su superioridad ante las cubanas, a quienes ya habían vencido 15-5 en la fase preliminar de la competencia.

El encuentro inició con una fuerte resistencia de Cuba, que logró igualar 1-1 durante los primeros minutos, pero Puerto Rico tomó el control del partido y cerró el primer parcial con ventaja de 4-1. Las boricuas mantuvieron el dominio y llegaron al descanso arriba 6-3, tras un segundo período que terminó empatado 2-2.

Aunque Cuba limitó la ofensiva puertorriqueña en el tercer cuarto, solo permitiéndole un gol, no pudo superar la defensa rival y terminó sin anotaciones en ese período. Puerto Rico aseguró el triunfo con un último parcial favorable de 3-1.

Andrea Cardona lideró el ataque puertorriqueño con tres goles, mientras que Milena Guzmán, Amanda Ortiz y Gabriela Montalvo aportaron dos tantos cada una. Perla del Mar Román completó la producción ofensiva con un gol.

Con este resultado, Puerto Rico cerró una destacada participación en el polo acuático de los Juegos, luego de conquistar también el oro en la rama masculina tras vencer a Colombia en la final. Cuba terminó en la cuarta posición en ambas categorías.

Guatemala gana oro en skeet por equipos masculino

EL HIGÜERO.- Guatemala se proclamó campeón del torneo de tiro al plato en la modalidad skeet por equipos masculino, al dominar la competencia con un total de 344 platos rotos, estableciendo además un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El equipo guatemalteco, integrado por Sebastián Bermúdez Labbé, Carlos Padilla Coronado y Santiago Romero Juárez, se quedó con la medalla de oro gracias a registros individuales de 119, 113 y 112 platos, respectivamente.

Puerto Rico obtuvo la medalla de plata con 338 platos, producto del desempeño de Luis Bermúdez III, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini.

La presea de bronce correspondió a Guadalupe, que finalizó con 337 platos. La República Dominicana ocupó la cuarta posición con 323 platos, representada por Stefano Hazoury, Julio Dujarric García y Máximo Tavárez Corporán.

La competencia de skeet marcó el inicio de las pruebas de tiro al plato en Santo Domingo 2026, disciplina que continuará con eventos individuales y otras modalidades del calendario deportivo.

Mexicana Dalia Moreno conquista oro en aguas abiertas

SANS SOUCÍ.- La mexicana Dalia Moreno se proclamó campeona de la prueba de 3 kilómetros de velocidad en aguas abiertas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras dominar la competencia con un tiempo de 7 minutos y 00.9 segundos.

Moreno encabezó el podio mexicano, seguida por su compatriota Yuritzi Salgado, quien obtuvo la medalla de plata con registro de 7:56.2.

El bronce fue para la venezolana Paola Pérez, quien finalizó con marca de 7:56.7.

La jornada corresponde a la tercera fecha de los Juegos del Centenario, evento que reúne a delegaciones de 37 países y más de 6,200 atletas en diferentes escenarios deportivos de República Dominicana.

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