Soldados salvadoreños chocan con bandas armadas en Haití

Un soldado salvadoreño ayuda a su compañero herido este sábado por bandas armadas en Haití.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PRÍNCIPE.– Soldados salvadoreños desplegados en Haití para localizar y rescatar a cuatro compañeros secuestrados por bandas armadas sostuvieron un primer enfrentamiento con grupos criminales en las afueras de Puerto Príncipe, donde al menos un militar resultó herido, según informaciones difundidas sobre el operativo.

El choque se habría producido en la zona de Cul-de-Sac, en medio de la búsqueda de los cuatro salvadoreños desaparecidos y de los esfuerzos para reforzar las fuerzas de seguridad que enfrentan la violencia de las pandillas haitianas.

450 SOLDADOS SALVADOREÑOS EN HAITÍ

Un contingente de 450 militares salvadoreños se encuentra en Puerto Príncipe desde el pasado viernes para colaborar en las operaciones de búsqueda y fortalecer las filas de las fuerzas de seguridad que operan en el país caribeño.

El diario haitiano Le Nouvelliste, citando una fuente, informó que los efectivos llegaron equipados y con la misión especial de localizar a sus cuatro compatriotas.

«Acaba de llegar otro avión esta noche con 100 soldados a bordo. Eso nos da un total de 450 salvadoreños. Están aquí para reforzar los contingentes de las FRG con la misión especial de buscar a sus cuatro compatriotas», expresó la fuente citada por el medio.

La misma fuente indicó que no había militares estadounidenses desplegados en Puerto Príncipe, aunque el avión que transportó a los efectivos procedía de Estados Unidos.

BUKELE ASEGURA QUE NO SE RETIRARÁN

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha manifestado que sus soldados permanecerán en Haití hasta conseguir el rescate de sus compañeros de armas.

Mientras tanto, las bandas armadas han desafiado al mandatario y continúan ejerciendo presión en distintas zonas del territorio haitiano.

También se informó que los militares llegaron con sus equipos, aunque no se había confirmado la presencia de autoridades políticas salvadoreñas en Puerto Príncipe. En tanto, soldados dominicanos mantienen la vigilancia en la frontera con Haití ante la situación de inseguridad en el vecino país.

an/am