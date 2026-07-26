Softbol estrenará nueva regla sobre salida adelantada en JCC

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol para las Américas (WBSC-Softbol América) implementará una importante modificación al reglamento durante los torneos de softbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el propósito de agilizar el desarrollo de los partidos y fortalecer la precisión de las decisiones arbitrales.

La nueva disposición establece que los corredores ya no tendrán que esperar a que el lanzador libere la pelota para abandonar la base. A partir de ahora, podrán iniciar su avance en el momento en que el pie de no pivote del lanzador haga contacto con el terreno.

La explicación de la medida fue ofrecida por Manolo Roberto Pérez, coordinador de árbitros de la WBSC-Softbol América, durante el congresillo técnico celebrado en la Villa Olímpica, con la participación de los delegados de las selecciones femeninas de Puerto Rico, Guatemala, Islas Vírgenes Estadounidenses, Cuba, El Salvador, México, Venezuela y República Dominicana.

LA REGLA ENTRA EN VIGOR ESTE DOMINGO

La regla entrará en vigencia este domingo, coincidiendo con el inicio del torneo femenino, que se disputará en el estadio número 1 de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y se extenderá hasta el 31 de julio. El torneo masculino comenzará el 3 de agosto y concluirá el día 8.

Como parte de las innovaciones, las jugadas relacionadas con la salida adelantada podrán ser revisadas mediante el sistema de video. Cada equipo dispondrá de una solicitud de revisión por partido, facultad que únicamente podrá ejercer el dirigente. Si la apelación resulta favorable, el equipo conservará el derecho a realizar nuevas revisiones durante el encuentro.

Asimismo, en caso de que un partido se extienda a entradas extras, cada conjunto recibirá una revisión adicional bajo las mismas condiciones. A partir de la quinta entrada, los árbitros también podrán solicitar revisiones de oficio, sin necesidad de que alguno de los equipos las requiera.

La WBSC-Softbol América explicó que la implementación de esta regla responde a la evolución del juego y al incremento en el nivel del pitcheo internacional, donde las jugadas en las bases son cada vez más ajustadas. La incorporación de la tecnología busca garantizar decisiones más precisas y transparentes en momentos determinantes de cada partido.

Durante su intervención, Pérez aclaró que si las imágenes disponibles no ofrecen evidencia concluyente sobre una jugada, prevalecerá la decisión tomada en el terreno y la revisión no será considerada fallida para el equipo solicitante, que mantendrá su derecho a futuras apelaciones.

Además, recordó que todas las decisiones adoptadas tras una revisión por video serán definitivas y no podrán ser objeto de apelación, consolidando así un nuevo estándar en la administración del softbol regional.

of-am