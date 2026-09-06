Sociólogo cuestiona periodistas opinan sin investigar primero

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SANTO DOMINGO.- El sociólogo Cándido Mercedes cuestionó a comunicadores y periodistas que emiten opiniones sobre temas de interés nacional sin realizar previamente investigaciones ni respaldar sus planteamientos con datos y evidencias.

Durante su participación en un nuevo episodio de «Reseñas, el podcast», Mercedes consideró que el periodismo de opinión enfrenta una crisis debido a la difusión de juicios de valor sin una verificación previa de los hechos y datos que sustentan las informaciones.

“Una persona que sea seria no puede hablar sobre un relato de juicio de valor, de mero juicio de valor. Tiene que estar sustentado en evidencia”, afirmó.

El sociólogo sostuvo que quienes ejercen influencia sobre la opinión pública tienen la responsabilidad de presentar información verificable y colocar los datos en su debido contexto, en lugar de limitarse a expresar percepciones personales.

“Para uno hoy en día influir sobre la opinión pública, tiene que evidenciar lo que está diciendo, tiene que dejar los datos y los datos darlos en contexto”, señaló.

CRITICA LA DIFUSION APRESURADA

Mercedes también criticó lo que definió como “periodismo de inmediatez”, al advertir que la difusión apresurada de informaciones y opiniones puede contribuir a crear percepciones distorsionadas sobre la realidad nacional.

En ese sentido, llamó a los profesionales de la comunicación a asumir con responsabilidad el poder que implica disponer de un medio para transmitir información a la sociedad.

“Un periodista es como que tiene un misil, el micrófono, un misil ahora mismo para cada uno de nosotros. Ese tú tienes que saberlo utilizar”, expresó.

Mercedes enfatizó que el ejercicio responsable del periodismo requiere investigación, verificación y contextualización, elementos que, a su juicio, resultan fundamentales para contribuir a una opinión pública mejor informada.

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