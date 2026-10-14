Sociedad Renovación anuncia ganadores de concurso literario

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PUERTO PLATA.— La Sociedad Cultural Renovación anunció los ganadores de la 46.ª edición del Concurso Literario «Por Nuestro País Primero», iniciativa que promueve la creación literaria entre niños, jóvenes y adultos.

Los veredictos de las categorías infantil, juvenil y adulta fueron certificados por la notaria pública Olda Brugos López, según informó la entidad.

En la categoría adulta, Ramón Aníbal Mesa Pineda obtuvo el Premio José Mármol, en poesía, por su obra Sepia en la almoneda. Juan Francisco Espino Coronado ganó el Premio Diógenes Valdez, en cuento, con El palo de la Maura.

El certamen reconoció obras en los géneros de cuento, poesía, poesía patriótica y ensayo, con premios y menciones de honor distribuidos en diferentes grupos de edad.

Entre los galardonados de la categoría infantil, de 7 a 9 años, figuran Alisson Fernández Martínez, por Las hadas mágicas; David Emilio Henríquez, por Yo puedo verte, y Alaïa Charlotte Nolasco Martínez, por Mi República Dominicana: Puerto Plata es valiosa, en cuento, poesía y poesía patriótica, respectivamente.

En el grupo de 16 a 18 años, Jade Mariel García Fernández obtuvo el primer premio de poesía con Lilit y el de ensayo con El cómodo silencio de los que hablan poco. En cuento, el máximo reconocimiento correspondió a Jatna Cabrera Suero por Las mariposas.

La organización destacó que en las categorías infantil y juvenil se otorgarán 109 premios, distribuidos entre los distintos géneros literarios.

La Sociedad Cultural Renovación felicitó a los participantes y reafirmó su compromiso con el desarrollo de la literatura, la promoción cultural y el talento de las nuevas generaciones.

dh/am