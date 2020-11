Sobreviviente de té envenenado niega versión director hospital de Santiago

Maximina del Carmen Santos.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La mujer de 62 años que sobrevivió tras ingerir un té envenenado, negó que comprarala bebida fuera del hospital Cabral y Báez, y dijo que el desconocido les brindó a ella y a la mujer que murió, en la sala de Emergencias.

Maximina del Carmen Santos, aun con la voz quebrantada, y con dolor estomacal clamó a la dirección del hospital evitar que la mentira se siga propaganda.

Se refiere a la versión ofrecida por el director Bernardo Hilario Reyes, en la que daba cuentas de que la mujer salieron fuera del hospital a comprar el té que le arrebató la vida a Martha Durán.

Santos narró que el delincuente que perseguía envenenarla para arrebatarle sus pertenencias, estuvo dentro del hospital desde las 4:00 de la tarde del jueves, conversando sobre la palabra de Dios y de su tiempo pasado en que estuvo “descarriado”.

Dijo que el sospechoso, de unos 30 años, conversaba con una hijastra de ella y con los demás en la sala durante todo ese día y la noche, asegurando que un pariente estaba en UCI y él amanecería en el hospital, al amanecer le ofreció el té.

“Yo veo el té medio extraño y no quería tomarlo, pero para no hacerle el desaire, lo pruebo y me da como una cosa en la boca, y se lo paso a la otra señora y le digo si tú lo quieres tómalo tú que yo no quiero eso, y de inmediato me sentí mal”, narró la mujer.

En medio de la situación, la mujer le robaron la cartera que traía con el dinero para adquirir la sangre para transfundir a su esposo, grave en la sexta planta del hospital.

En la misma contenía US$50, RD$11 mil pesos y dos celulares.

wj/am