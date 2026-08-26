SNS refuerza vigilancia reducir mortalidad materno-infantil

Julio Landrón, director del SNS, inició el recorrido este martes 25 de agosto por la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

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SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) doctor Julio Landrón, inició un recorrido por las maternidades del país para fortalecer las acciones orientadas a garantizar una atención segura, oportuna y humanizada a madres y recién nacidos.

La jornada comenzó en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde Landrón sostuvo encuentros con médicos residentes, especialistas, pediatras, enfermeras y demás personal, a quienes exhortó a asumir con máxima responsabilidad el compromiso de preservar la vida de las madres y los neonatos.

TOLERANCIA CERO A MUERTES EVITABLES

El funcionario afirmó que existe tolerancia cero ante la mortalidad materno-infantil evitable y llamó a cumplir rigurosamente los protocolos para atender las condiciones que puedan surgir durante el embarazo, parto, puerperio y período neonatal.

«No podemos permitir que una madre o un niño muera por una causa evitable», enfatizó Landrón, al señalar que la Red Pública de Salud dispone de equipos, medicamentos e insumos para responder a las emergencias obstétricas y neonatales.

Destacó, además, la preparación del personal médico y las mejoras registradas en la gestión hospitalaria, que han contribuido a fortalecer las condiciones financieras de las maternidades.

REFUERZAN HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

Landrón instruyó intensificar los controles de higiene y bioseguridad, especialmente en las áreas destinadas a parturientas y recién nacidos, así como reforzar la vigilancia de cultivos, los procesos de limpieza y desinfección y el funcionamiento de los equipos de tratamiento y esterilización de agua.

También insistió en el lavado frecuente y adecuado de las manos por parte del personal sanitario para prevenir infecciones asociadas a la atención.

El director del SNS informó que las visitas continuarán en las maternidades del territorio nacional, como parte de una estrategia de seguimiento directo para identificar oportunidades de mejora y garantizar el cumplimiento de los estándares de atención.

an/am