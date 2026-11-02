Sileiny y Yessica Báez logran ocho medallas Gimnasty Clásic

La premiación a las ganadoras

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las adolescentes hermanas sancristobalenses Sileiny y Yessica Báez siguen escribiendo su historia deportivo con letras doradas, plateadas y de bronce

Lograron ocho medallas en el Santo Domingo Gimnasty Clásic.

En julio, el día 20 Las gimnastas dominicanas Seleiny y Yessica conquistaron siete medallas durante su participación en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, celebrada en la capital panameña.

Seleiny y Yessica son hijas de los profesores Eugenio Báez y Jessenia (Miguelina) Santana.

of-am