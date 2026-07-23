Senador Genao pondera avances de nuevo Código Penal

Genao llamó este 23 de julio del 2026 a la oposición a unir criterio sobre la nueva legislación.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. — El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, manifetó su respaldo al nuevo Código Penal dominicano y destacó las modificaciones concertadas con diversos sectores sociales para blindar el ejercicio de la libertad de expresión.

El legislador exhortó a la bancada de la Fuerza del Pueblo y al pleno senatorial a apoyar la iniciativa de manera unánime, emulando el consenso alcanzado en la votación del 21 de julio de 2025.

Genao sostuvo que los cambios introducidos al proyecto de ley son el resultado de un proceso participativo en el que se atendieron las observaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, creadores de contenido y gremios empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

«Si había mordaza en el nuevo Código, con la modificación que votaremos hoy ya está quitada; no hay tapaboca, no hay mordaza», señaló, tras afirmar que las tipificaciones de difamación, injuria y ultraje serán juzgadas bajo principios de equidad.

Calificó la legislación como la normativa penal más moderna de Iberoamérica, el representante de La Vega subrayó la urgencia de sustituir el código vigente —vigente desde 1884 y con 142 años de antigüedad—.

La nueva legislación consta de 393 artículos, tipifica 77 nuevos delitos e introduce la acumulación de penas hasta por 60 años, dotando al Estado de un marco legal adecuado para la persecución del delito y el control social.

an/am