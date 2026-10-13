Senador por La Altagracia alerta sobre el uso del Código Penal

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SANTO DOMINGO. — El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholití), advirtió que el nuevo Código Penal podría utilizarse para perseguir adversarios políticos si no existe un Ministerio Público independiente.

Durante el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, organizado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), el legislador alertó sobre los riesgos de aplicar la normativa con fines partidistas.

“El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político”, afirmó.

Duluc reconoció los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la independencia del Ministerio Público, pero advirtió que una futura administración podría revertir esos avances.

El senador sostuvo que la aplicación efectiva de la reforma requiere órganos de persecución independientes y criterios jurídicos claros que eviten actuaciones arbitrarias.

Asimismo, propuso implementar un plan piloto para fortalecer las funciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, mediante mecanismos que permitan exigir informes y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

A su juicio, el Poder Legislativo ha concentrado históricamente sus esfuerzos en representar a la ciudadanía y aprobar leyes, sin desarrollar suficientemente sus atribuciones de supervisión.

El legislador consideró que una fiscalización más efectiva contribuiría a prevenir irregularidades y reducir los casos de corrupción, en lugar de limitarse a perseguirlos después de que ocurran.

dh/am