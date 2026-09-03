Senado reconoce labor médicos Ramón Tallaj y Elbi Morla

El acto de reconocimiento, realizado este 2 de septiembre, fue encabezado por los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

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SANTO DOMINGO.- El Senado de la República reconoció a los médicos Ramón Modesto Tallaj y Elbi Eulogio Morla Báez por sus destacadas trayectorias profesionales, liderazgo en el sector salud y labor social en beneficio de personas de escasos recursos.

El homenaje se realizó durante un acto encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, con la presencia del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, además de familiares y otras personalidades.

RECONOCEN APORTES A LA SALUD

De los Santos destacó la entrega, dedicación y apego a los principios éticos de ambos profesionales, a quienes calificó como “verdaderos héroes de la humanidad”.

Para reconocer a Tallaj, el Senado aprobó una resolución propuesta por el senador Carlos Gómez, quien resaltó su calidad humana y los servicios ofrecidos a pacientes de bajos recursos tanto en República Dominicana como en Nueva York.

Tallaj, médico internista con 41 años de experiencia, ocupó funciones gubernamentales en el país, entre ellas subsecretario de Salud Pública y Servicios Sociales. En 2015 fundó SOMOS Community Care, organización sin fines de lucro que agrupa a unos 2,500 proveedores y atiende a más de un millón de pacientes de Medicaid y Medicare en Nueva York.

DESTACAN LABOR DE MORLA BÁEZ

La senadora Lía Díaz de Díaz propuso el reconocimiento a Elbi Eulogio Morla Báez, pionero de la endocrinología pediátrica en República Dominicana.

La legisladora resaltó sus aportes a la medicina, docencia e investigación científica, especialmente en favor de niños con diabetes. Morla Báez ha publicado diversas obras especializadas y guías clínicas utilizadas por estudiantes y profesionales de la salud.

Tallaj también recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados, mientras ambos homenajeados agradecieron a los legisladores por valorar sus aportes médicos y sociales.

an/am