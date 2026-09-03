Activos del sistema financiero alcanzan RD$4.47 billones junio

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SANTO DOMINGO.– Los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron RD$4.47 billones en junio de 2026, equivalentes al 56.6 % del producto interno bruto (PIB), para un crecimiento interanual de 12.6 %, informó la Superintendencia de Bancos (SB).

De acuerdo con el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero, el comportamiento estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las inversiones, seguido de la cartera de créditos, los fondos disponibles y otros activos.

CRÉDITO MANTIENE CRECIMIENTO

La cartera de créditos alcanzó RD$2.45 billones hasta mayo de 2026, con un aumento interanual de RD$201,430 millones.

La cartera privada en moneda nacional registró un crecimiento real de 4.6 %, impulsado por los créditos comerciales, que aumentaron 9.9 %, y los hipotecarios, con un alza de 4.7 %.

En contraste, los préstamos destinados al consumo disminuyeron 2.3 % en términos reales. Las tarjetas de crédito también desaceleraron su comportamiento, al pasar de un crecimiento de 17.4 % en mayo de 2025 a una variación negativa de 1 % en mayo de 2026.

Los créditos en moneda extranjera representaron el 22.1 % de la cartera al cierre de mayo, 0.6 puntos porcentuales menos que un año antes.

Las tasas de interés promedio ponderadas activa y pasiva de la banca múltiple cerraron junio en 13.60 % y 7.34 %, respectivamente.

SOLVENCIA SE MANTIENE POR ENCIMA DEL MÍNIMO

El patrimonio técnico ajustado alcanzó RD$550,115 millones en mayo, con un crecimiento interanual de 13.4 %. El excedente de capital se situó en RD$252,818 millones, respaldado principalmente por el capital primario, que representa el 82.7 % del patrimonio técnico.

El índice de solvencia se ubicó en 18.71 %, superior al mínimo regulatorio de 10 %, lo que, según la SB, refleja adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad.

an/am