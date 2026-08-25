Secretario de la ONU condena masacre 47 personas en Haití

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NUEVA YORK.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este martes el último ataque perpetrado por bandas criminales en Kenscoff, una localidad a las afueras de Puerto Príncipe, Haití, que se ha saldado con 47 muertos, entre ellos 22 que fueron «ejecutados» dentro de una iglesia en la que se habían refugiado.

«Los incesantes ataques de las pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto las alarmantes condiciones de seguridad en Haití y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para contrarrestar a las pandillas», señaló su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres hizo un llamamiento a las autoridades haitianas para que «garanticen que los responsables de tales ataques rindan cuentas ante la justicia», incluso a través de tribunales especializados, con apoyo internacional para investigar crímenes masivos contra la población.

ATAQUE ATRIBUIDO A VIV ANSANM

Los asaltantes, presuntamente del grupo criminal Viv Ansanm, intentaron tomar el control del centro de la localidad e incendiaron a su paso varias viviendas. El alcalde, Jean Masillon, tildó los hechos de «masacre».

Según la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el primer trimestre de 2026 (enero-marzo), la violencia ha dejado al menos 1.642 muertos y 745 heridos.

Entre los episodios más graves figuran los ataques perpetrados entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, donde 83 personas murieron a manos de pandillas en solo 72 horas.